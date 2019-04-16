Трибунал в Гааге определил даты слушаний по делу Украины против РФ по морскому праву

Международный арбитраж, который рассматривает иск Украины против Российской Федерации о нарушении права прибрежного государства в соответствии с Конвенцией Организации Объединенных Наций по морскому праву 1982 года, проведет слушания в июне 2019 года. Об этом УНН сообщает со ссылкой на документ, обнародованный на сайте Постоянной палаты третейского суда (ППТС) в Гааге.



Речь идет о споре о правах прибрежных государств в Черном, Азовском морях и Керченском проливе (Украина против Российской Федерации).



Так, напомнили в ППТС, 16 сентября 2016 года Украина направила Российской Федерации сообщение и исковое заявление в соответствии с Приложением VII к Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву 1982 года (ЮНКЛОС) относительно спора, касающегося прав прибрежного государства в Черном море, Азовском море и Керченском проливе.



Российская Федерация в мае 2018 года представила в арбитраж свои предварительные возражения от 19 мая 2018 года.



"Арбитражный суд этим решает: установлен следующий график выступлений сторон относительно предыдущих возражений Российской Федерации", - говорится в обнародованном документе.



Так, согласно процессуальному порядку, назначено (по местному времени):



первый раунд дебатов сторон:

понедельник, 10 июня 2019 года (с 10:00 до 13:00, с 14:30 до 17:30) (с возможностью дополнительного времени с 17:30 до 18:00) - Российская Федерация;

вторник, 11 июня 2019 года (с 10:00 до 13:00, с 14:30 до 17:30) (с возможностью дополнительного времени с 17:30 до 18:00) - Украина.

второй раунд дебатов сторон:

четверг, 13 июня 2019 года (9:30 - 13:00) - Российская Федерация;

пятница, 14 июня 2019 года (14:00 - 17:30) - Украина.



Напомним, 31 августа 2018 трибунал, который рассматривает дело Украины против РФ в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года, обнародовал процессуальный приказ, устанавливающий, что суд сначала будет выносить решение по определенным возражениям по поводу юрисдикции, высказанных РФ.

