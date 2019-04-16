В этом году Госкино профинансировало производство 8 фильмов

По состоянию на 1 апреля 2019 года Госкино направило 10811,1 тыс. грн на производство и распространение фильмов по программе "Государственная поддержка кинематографии". Об этом сообщила Государственное агентство Украины по вопросам кино в ответе на запрос корреспондента УНН.



"За средства бюджетной программы "Государственная поддержка кинематографии" в 2018 году на производство (создание) и распространение документальных, просветительских, анимационных фильмов, фильмов для детской аудитории (с учетом художественной и культурной значимости), фильмов художественной и культурной значимости (авторских фильмов) и фильмов-дебютов в объеме до 100 процентов включительно общей сметной стоимостью производства соответствующего фильма направлены средства в сумме 10811,1 тыс. грн. За счет этих средств профинансировано производство 8 фильмов (3 игровых, 2 неигровых и 3 анимационных). Завершено производство 5 фильмов", - говорится в ответе на запрос.

