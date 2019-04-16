Bloomberg: Мадуро обошел санкции США и продал тонны золота

Власти Венесуэлы продали 9 т золота на сумму 400 млн долларов, несмотря на давление, оказываемое США на потенциальных покупателей. Об этом в понедельник сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.



По их словам, приобрести драгметалл могли компании из Турции и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Продажа золота, согласно агентству, означает, что правительство президента Николаса Мадуро нашло способ, как обойти санкционные меры, введенные администрацией США в отношении Венесуэлы.



Золотовалютные резервы Центрального банка республики теперь составляют 8,6 млрд долларов, указало агентство.



Напомним, в апреле Вашингтон ввел санкции против двух компаний, которые перевозили нефть из Венесуэлы на Кубу, и 34 танкеров венесуэльской госкомпании PDVSA.



Ранее в январе были введены ограничения против PDVSA, которая владеет в США дочерней нефтеперерабатывающей компанией Citgo Petroleum.

