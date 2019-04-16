Украина достигла прогресса в реформировании судебной системы – евродепутаты

По результатам совместного заседания представители Верховной Рады Украины и Европарламента достигли согласия в оценке прогресса реформ в Украине, текущей политической ситуации и задач, которые еще предстоит решить украинской власти и обществу.



Об этом говорится в заявлении Межпарламентского комитета ассоциации Украина-ЕС, переданном Укринформу.



Приоритетом для политиков и юристов в итоговом заявлении определена борьба с коррупцией.



Евродепутаты положительно оценили формирование Высшего антикоррупционного суда Украины, а также отметили высокое качество отбора судей этого суда - в нем впервые участвовали международные эксперты.



Европейские парламентарии также призвали украинскую власть не останавливаться на достигнутом в ходе реформирования судебной системы Украины, и, как запланировано, завершить трансформацию судебных органов всех инстанций.



Ранее сообщалось, что Совет Европы в 2017-2018 годах провел исследование новых конкурсных процедур отбора и назначения судей, которые были введены в рамках судебной реформы в Украине, и пришел к выводу, что проведенная судебная реформа соответствует стандартам СЕ.



Высший совет правосудия (ВСП) 18 марта постановил внести представление Президенту Украины о назначении в Высший антикоррупционный суд 35 судей из 39, которых рекомендовала к назначению Высшая квалификационная комиссия судей Украины. 28 марта ВСП добавил в этот список еще двух судей в Высший антикоррупционный суд и одного - в Апелляционную палату этого суда.



Торжественная церемония принесения присяги судьями Высшего антикоррупционного суда Украины и Апелляционной палаты этого суда состоялась 11 апреля.

