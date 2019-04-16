Пунктуальность украинских авиакомпаний в марте повысилась до 86%

Украинские авиакомпании марте 2019 года совершили в рамках не более чем 15-минутного отклонения от расписания 86,2% всех рейсов из украинских аэропортов, что соответствует улучшению показателя на 9,1 процентных пунктов по сравнению с предыдущим измерением пунктуальности авиакомпаний за январь (77,1%), сообщается на сайте Государственной авиационной службы.



Согласно данным ведомства, в марте украинские авиакомпании осуществили 3701 рейс.



Госавиаслужба указывает, что пунктуальность иностранных авиакомпаний в марте 2019 года также выросла – до 87,1% (с 75,1% в январе текущего года), а общее количество выполненных рейсов составило 2677.



Из украинских авиакомпаний, совершивших в январе более 50 рейсов, самой пунктуальной остается "Мотор Сич" с показателем пунктуальности в 93,4% при общем числе рейсов в 229.



Следом идет Windrose с показателем в 91,2% при общем числе рейсов в 342.



Пунктуальность крупнейшей на рынке авиакомпании "Международные авиалинии Украины" составила 87,5% при общем числе рейсов в 2602 – третье место в рейтинге.



Замыкают мартовский топ-5 по пунктуальности с показателями в 81% авиакомпании "Буковина" и Sky UP, выполнившие 84 и 267 рейсов соответственно.



В марте рейтинг пунктуальности среди иностранных авиакомпаний возглавили с показателем 100% Air Baltic, Jordan Aviation, Alitalia, Czech Airlines, Laudamotion, AZAL, Wizz Air UK и Bulgaria Air, выполнившие от 4 до 83 рейсов за месяц.



Среди "бюджетников" наилучшие показатели у Pegasus Airlines – 92,6% при 95 рейсах. У венгерской Wizzair этот показатель составил 91,6% при 486 рейсах. Ирландская Ryanair и итальянская Ernest оказались соседями по рейтингу – соответственно 88% и 87% при 233 ии 100 рейсах.



Как сообщалось, украинские авиакомпании январе 2019 года совершили в рамках не более чем 15 минутного отклонения от расписания 77,1% всех рейсов из украинских аэропортов, по сравнению с предыдущим измерением пунктуальности авиакомпаний за ноябрь 2018 года (79,4%).

