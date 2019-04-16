НАПК внесло предписание Омеляну

Национальное агентство по предупреждению коррупции внесло предписания Министру инфраструктуры Украины Владимиру Омеляну и и.о. Председателя государственного предприятия "Администрация морских портов Украины" Райвису Вецкагансу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НАПК.



"Так, внесено предписание Министру инфраструктуры Украины Владимиру Омеляну относительно и.о. Главы государственного предприятия "Администрация морских портов Украины" Райвиса Вецкаганса, не принял меры для урегулирования потенциального конфликта интересов у подчиненного лица, чем нарушил требования части четвертой статьи 28 Закона Украины "о предотвращении коррупции", - отметили в НАПК.



Также в пресс-службе отметили, что внесено предписание и.о. Председателя государственного предприятия "Администрация морских портов Украины" Райвису Вецкагансу относительно начальника Ренийского филиала государственного предприятия "Администрация морских портов Украины" Сергея Строи, который не сообщил о наличии у него потенциального конфликта интересов, вызванного совместной работой с близким лицом (женой), чем нарушил требования пункта 2 части первой статьи 28 Закона Украины "О предотвращении коррупции".

