Макрон поговорит по телефону с Папой Римским о Нотр-Даме

Президент Франции Эмманюэль Макрон проведет беседу по телефону с Папой Римским Франциском во вторник во второй половине дня, чтобы обсудить ситуацию после пожара в соборе Парижской Богоматери. Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на заявление Елисейского дворца.



"Президент получил большое число звонков из нашей страны и из-за рубежа сегодня утром", - приводит AFP заявление администрации французского лидера. В числе тех, кто позвонил Макрону, были генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Ангелы Меркель. "Он [Макрон] также побеседует с Папой Римским во второй половине дня", - сообщает Елисейский дворец



Возгорание в соборе Парижской Богоматери произошло примерно в 18:50 (19:50 мск) понедельника. В результате пожара обрушились верхняя часть шпиля, часы собора и большая часть кровли. По предварительным данным, возгорание началось в ходе проводившихся на верхних уровнях собора ремонтных работ. По мнению прокурора Парижа Реми Эйтза, приоритетной версией для следствия является несчастный случай.

