Минфин надеется на работу Рады для выполнения программы МВФ – министр

Текущая программа сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) stand by предусматривает принятие ряда законопроектов, поэтому Минфин надеется работоспособность Верховной Рады, сообщила министр финансов Оксана Маркарова агентству "Интерфакс-Украина".



"Эта программа (с МВФ – ИФ), в первую очередь, направлена не на законодательство. Мы понимали (ситуацию) и фокусировались на том, что можем сделать как Кабинет министров, Нацбанк, другие институции. Но есть ряд законопроектов, которые очень важно, чтобы были приняты", – отметила глава Минфина.



Среди них она назвала законопроекты о совместном режиме транзита, об экономических авторизованных операторах и о приведении финансового мониторинга к требованиям III директивы Евросоюза. О.Маркарова подчеркнула, что эти законы нужны не только для МВФ, но и для поддержки реформы ГФС и создания лучших условий для бизнеса.



Глава Минфина уклонилась от ответа на вопрос, какой может быть реакция МВФ на досрочные выборы парламента.



"Я не хочу давать за МВФ комментарий. Я надеюсь, что Верховная Рада будет работать", – сказала министр.



По ее словам, профильный комитет очень активно работает вместе с министерством над этими документами.



По итогам визита на минувшей неделе в США на весеннее собрание МВФ и Всемирного банка (ВБ), О.Маркарова отметила, что Украина "идет достаточно хорошо по выполнению программы". Она напомнила, что ее пересмотр запланирован на май-июнь. "У нас очень четко заложено то, что мы должны выполнить, в том числе ряд законопроектов. Мы работаем над тем, чтобы они были приняты", – еще раз констатировала глава Минфина.



Отвечая на вопрос о реакции инвесторов на возможный перенос второго транша по программе stand by на более поздний срок, О.Маркарова подчеркнула, что инвесторам важен не столько сам транш, сколько нахождение Украины в программе.



"Инвесторы хотят знать, что мы находимся в программе с МВФ, что мы работаем над ее выполнением, что наши резервы в хорошем состоянии", – сказала министр.



Она уточнила журналистам, что внешнее финансирование на текущий год в бюджете заложено в объеме около $4 млрд, из которых Минфин рассчитывает основной объем привлечь по программам сотрудничества с международными финансовыми институтами и за счет двустороннего финансирования, в частности, уже ведутся переговоры с ВБ о новых гарантиях и ряд двухсторонних переговоров на эту тему.



"С residual (остаточным - ИФ) объемом будем выходить на рынок. Когда это будет? – Мы мониторим рынок. Будет окно для выхода, будем выходить", – сказала О.Маркарова.



Как сообщалось, парламентские выборы в Украине запланированы на последнюю неделю октября. В то же время с приближением второго тура президентских выборов, назначенного на 21 апреля, ввиду вероятной победы на них Владимира Зеленского обсуждается вариант проведения досрочных выборов в Верховную Раду летом этого года. Нынешний президент Петр Порошенко заявил, что не допустит роспуска Рады, тогда как официальная позиция В.Зеленского на этот счет отсутствует.

