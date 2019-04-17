Представлен первый электрический Aston Martin

Компания Aston Martin полностью раскрыла свою первую электрическую модель — лифтбек Rapide E. Новинка получила двухмоторную силовую установку, 800-вольтовую систему быстрой зарядки и ограниченный тираж в 155 экземпляров.



Разработка Aston Martin Rapide E велась в сотрудничестве с Williams Advanced Engineering (WAE). Под этот проект WAE и британская инжиниринговая Unipart Manufacturing Group открыли совместное предприятие Hyperbat Limited, специализирующееся на тяговых батареях, и Aston Martin стал первым клиентом новой компании. Изготовленный по индивидуальному заказу аккумулятор разделен на блоки, которые расположены на месте двигателя V12, коробки передач и топливного бака. Его емкость — 65 киловатт-часов.



От 50-киловаттного терминала за час можно получить 298 километров дополнительного пробега, от 100-киловаттного — уже 500.



Батарея питает два электромотора, которые раскручивают задние колеса через дифференциал повышенного трения. Суммарная отдача установки — 610 лошадиных сил и 950 Нм крутящего момента. Разгон до «сотни» у электрокара занимает около четырех секунд, а максимальная скорость составляет 250 километров в час. Заявленная мощность доступна во всем диапазоне уровня заряда батареи, и Rapide E способен в боевом режиме полностью проехать Нюрбургринг. Паспортный пробег на одной зарядке — 322 километра в цикле WLTP.



Менее требовательная к охлаждению электрическая силовая установка позволила дизайнерам оптимизировать переднюю часть кузова в угоду аэродинамике. Так, у решетки радиатора поменялся рисунок, а воздуходовы в бампере стали более эффективно перенаправлять воздушный поток к заднему диффузору.



Настройки рулевого управления и силовой установки можно менять с помощью селектора режимов движения с тремя предустановленными профилям: GT, Sport и Sport +. При этом, по словам производителя, поведение и реакции на действия водителя у электрического Rapide E такие же, как у машины с бензиновым двигателем.



В салоне Aston Martin Rapide E установлена цифровая приборная панель диагональю 10 дюймов, на которую выводится информация об энергопотреблении и работе системы рекуперации. Кроме того, с помощью специального приложения автомобиль можно найти на парковке, а также синхронизировать с бортовой навигацией заранее проложенный маршрут.



Aston Martin Rapide E будет выпускаться на новом заводе компании в Сейнт-Атане. Тираж составит 155 экземпляров.

