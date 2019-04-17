Савченко собралась баллотироваться в парламент

Надежда Савченко со своей партией осенью 2019 г. планирует баллотироваться на парламентских выборах.



Об этом заявила заместитель главы политической платформы Надежды Савченко Татьяна Проторченко в эфире "112 Украина".



"Вчера Надежда Викторовна сама сообщила журналистам о том, что она в ближайшую пленарную неделю приступит к своей работе в зале ВР как действующий народный депутат. Потому что в течение этого года вся эта работа была достаточно затруднена, особенно в последние несколько месяцев, когда ее возили: то в Черниговском СИЗО ее держали, то в Лукьяновском. Мы очень часто из-за всех этих судебных процессов, когда судьи менялись, брали отвод, мы не имели возможности получить доступа к ней как помощники. То есть, она сейчас получит такую возможность", - сказала она.



По словам Проторченко, партия Савченко идет на парламентские выборы.



"О политической деятельности, если есть политическая сила, которая 2 года назад задекларировала конкретные вещи, представила обществу свою программу, если Надежда Викторовна была выбрана этой политической силой как кандидат в президенты, к сожалению, мы не смогли ее зарегистрировать из-за всех этих препятствий, которые чинились действующей системой. Если все эти шаги уже сделаны - это значит, что мы будем участвовать осенью в парламентских выборах. И мы надеемся на хороший результат ", - заявила она.

