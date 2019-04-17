"Олимпийский" подтвердил аренду для дебатов Порошенко и Зеленского

Пресс-служба национального спортивного комплекса "Олимпийский" в Киеве подтвердила, что команды кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского договорились об аренде НСК 19 апреля. Ранее представитель штаба действующего главы государства Олег Медведев заявил, что команды Порошенко и Зеленского заключили трехстороннее соглашение...

... с НСК "Олимпийский" о проведении дебатов 19 апреля.



"Такое соглашение действительно было заключено, стадион арендован с 9.00 до 00.00 на пятницу", - приводит слова пресс-службы агентство "Украинские новости".



Выборы президента прошли на Украине 31 марта. Никто из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов. Второй тур пройдет 21 апреля. В нем примут участие Порошенко и лидер первого тура Зеленский. Согласно данным первого соцопроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" перед вторым туром выборов президента Украины, Зеленский набирает 61% голосов, рейтинг Порошенко при этом составляет 24%. Опубликованный через неделю опрос Киевского международного института социологии показывает, что Зеленского готовы поддержать около 72,2% жителей Украины, определившихся с выбором, Порошенко - около 25%.

