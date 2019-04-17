В ЕС не признают суверенитет Израиля над Голанскими высотами

В Евросоюзе намерены не признавать суверенитет Израиля над частью территории Сирии - Голанскими высотами и другие оккупированные израильтянами территории, пока между сторонами конфликта не будет достигнута договоренность об урегулировании конфликта, включая статус Иерусалима.



Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, выступая на слушаниях в Европарламенте по внешнеполитической проблематике. Ее цитирует ТАСС.



"Что касается признания США суверенитета Израиля над Голанскими высотами, позиция ЕС проста и понята: Евросоюз не признает и никогда не признает никакие из оккупированных Израилем территории, и это также относится к Голанским высотам. В настоящее время пять государств ЕС заседают в Совете Безопасности ООН выразили нашу позицию по Голанским высотам в Нью-Йорке в совместном заявлении", - заявила Могерини. Она также осудила политику расширения израильских поселений на оккупированных палестинских территориях на Западном берегу реки Иордан.



"Мы считаем эту политику незаконной и противоречащей международным нормам. ЕС считает, что основой мира на Ближнем востоке должно быть мирное решение конфликта на основании принципа двух государств - Израиля и Палестины со столицей в Иерусалиме. Наша стратегическая цель - поддерживать этот план создания двух государств и сохранять возможность новых переговоров между Израилем и Палестиной", - отметила она.



По словам Могерини, ЕС признает любые изменения границ Израиля после 1967 года только в случае достижения договоренности между сторонами на основании принципа двух государств при согласии о статусе Иерусалима.

