В ЦИК Украины почти доукомплектовали избирательные комиссии

В течение полутора дней в Украине удалось почти полностью доукомплектовать окружные избирательные комиссии, подготовившись ко второму туру президентских выборов.



Об этом сообщила во время заседания во вторник, 16 апреля, председатель ЦИК Украины Татьяна Слипачук, передает корреспондент Укринформа. Она выразила благодарность членам и председателям ОИК за то, что они смогли организовать этот процесс.



"Всем известно, что отсутствие представлений от кандидатов значительного количества кандидатур в состав участковых избирательных комиссий и необходимость их доформирования по представлениям председателей ОИК стало настоящим испытанием для многих окружных избирательных комиссий... Позади полтора дня очень напряженной работы и, как результат, - почти все соответствующие окружные комиссии справились с этой задачей", - отметила Слипачук.



"Сообщаю, что по состоянию на 15.00 часов 16 апреля 2019 года в нашей системе "Выборы" имеется информация о назначении на должности членов участковых избирательных комиссий - в целом 401 тыс. 464 человек. В том числе 195 тыс. 026 - по представлению кандидата на пост президента Украины Зеленского Владимира Александровича, 147 тыс. 228 - по представлению кандидата на пост президента Украины Порошенко Петра Алексеевича, 59 тыс. 210 человек - по представлению председателей окружных избирательных комиссий, капитанов судов и руководителя полярной станции", - сообщила Слипачук.



Она добавила, что это оперативная информация и не отражает окончательно всех цифр, которые пока обрабатываются в системе "Выборы".



Ранее в ЦИК информировали о том, что окружные избирательные комиссии столкнулись с недостаточным количеством заявок кандидатов в состав участковых избирательных комиссий, что не давало возможности укомплектовать соответствующие составы УИК в нескольких округах.



В ЦИК призвали избирателей принять участие в избирательном процессе в качестве членов участковой избирательной комиссии. Второй тур президентских выборов в Украине состоится 21 апреля.

