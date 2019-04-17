"1+1" подал иск к Порошенко

ООО "Телерадиокомпания "Студия 1+1" подала иск в Печерский районный суд Киева к кандидату в президенты Петру Порошенко и ООО "Издательский дом "Медиа-ДК" (сайт "Новое время"). Об этом говорится в заявлении "1+1". В своем иске медиагруппа просит суд признать недостоверными ряд заявлений, которые были распространены Порошенко после интервью в эфире "Радио НВ" 10 апреля.

Также суд просят обеспечить опровержения таких сообщений в течение семи дней со дня вступления судебного решения в законную силу.



Кроме того, "группа 1+1 медиа" просит взыскать с Порошенко возмещения морального вреда в размере 1 млн гривен. Эти средства компания обещает перечислить в фонд помощи армии "Вернись живым".



По убеждению медиагруппы, слова Порошенко в интервью "Радио НВ" создают у зрителей ложное представление, что информационная деятельность телеканала носит негативный, необъективный и предвзятый характер и, вероятно, связана с нарушениями закона, поскольку на медиа, со слов президента, оказывает влияние и давление владелец телеканала, который "объявил войну государству", то есть вредит всем гражданам Украины.



"Это негативно влияет на деловую репутацию группы "1+1 медиа", которая добывалась на протяжении лет, подрывает авторитет и доверие к информационной деятельности, позорит медиахолдинг в глазах зрителей и партнеров, в том числе международных", - говорится в заявлении.



В частности, в эфире "Радио НВ" Порошенко сказал, что "Главным инструментом распространения лжи в течение последних месяцев, как ни прискорбно, стал "1+1". Этот телеканал превратился в покорного исполнителя политических заказов своего владельца".

