Александр Онищенко намерен вернуться на Украину

Нардеп Александр Онищенко намерен вернуться в Украину и пойти на сделку со следствием, стало известно "Стране" из своих источников.



Адвокат политика Олег Ищенко подтвердил эту информацию. "Мы направили в Специализированную антикоррупционную прокуратуру предложение о заключении сделки. И в случае, если мы достигнем соглашения о признании вины, народный депутат Онищенко в любое время готов в добровольном порядке прилететь на территорию Украины, чтобы предоставить показания, разоблачающие представителей высших эшелонов власти. Сотрудничество допустимо при условии, если ему будет предоставлена охрана. С учетом того, что Онищенко неоднократно поступали угрозы, это вопрос принципиальный, - сказал Ищенко в комментарии "Стране".



"Да. Я готов вернуться. Жду решения прокуроров. Успеем договориться до конца недели, прилечу в день выборов, и успею проголосовать", - сказал "Стране" сам Александр Онищенко.



5 июля 2016 года Рада дала согласие на привлечение его к ответственности, задержание и арест. Накануне голосования Онищенко покинул территорию Украины.



Напомним, в середине февраля Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) вызвало для вручения обвинительного акта беглого нардепа Александра Онищенко, подозреваемого в создании незаконной газовой схемы. На это политик заявил, что повестки должны вручать через консульства, а не через Facebook.



8 февраля директор НАБУ Артем Сытник заявил, что бюро завершило досудебное расследование по делу, где фигурировал нардеп-беглец Александр Онищенко. По данным НАБУ, нардеп со своими соратниками продавали газ госпредприятия "Укргаздобыча" с помощью нескольких своих компаний через "псевдобиржи", что нанесло государству ущерб на сумму более 1,613 млрд гривен. Руководителями преступной группировки, кроме самого депутата, считаются его мать Инесса Кадырова и бизнесмен Валерий Постный.



В октябре 2018 года народный депутат Александр Онищенко объявил, что подает в суд на президента Петра Порошенко, обвинив его в клевете.

