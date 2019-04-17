МИД РФ призвал Украину к консультациям по Керченскому проливу

Россия призывает Украину приступить к консультациям по ситуации вокруг инцидента в районе Керченского пролива, в ходе которого за нарушение российской границы были задержаны украинские моряки, заявляет МИД РФ.



"Призываем украинскую сторону действовать добросовестно в интересах урегулирования возникшей по ее вине проблемы, проявить действительную заботу о своих гражданах и вместо инициированного ею судебного разбирательства приступить к консультациям между сторонами", - говорится в заявлении МИД России, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.



В ноябре 2018 года три корабля ВМС Украины нарушили российскую границу, войдя во временно закрытую акваторию территориального моря. Затем они направились из Черного моря к Керченскому проливу. Корабли допускали опасные маневры, игнорируя законные требования российских властей. Береговая охрана ФСБ задержала украинские корабли, на их борту оказались 22 моряка и два сотрудника СБУ. Против них возбудили уголовное дело по статье о незаконном пересечении госграницы. Президент РФ Владимир Путин назвал этот инцидент провокацией, предпринятой с целью повысить рейтинг Петра Порошенко в преддверии выборов президента Украины.

