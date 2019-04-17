Москалькова обсудила дело Вышинского с верховным комиссаром ООН

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что обсуждение дела руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского было одной из главных тем на ее встрече с верховным комиссаром ООН по правам человека Мишель Бачелет.



"Это одна из главных, ключевых тем, которая обсуждалась с Мишель Бачелет, более того, я оставила ей официальное письмо, обращение с просьбой о помощи", - сообщила Москалькова журналистам.



"К сожалению, мы знаем, что срок заключения под стражей ему продлен, но продолжаем бороться за судьбу Кирилла Вышинского", - добавила омбудсмен.

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского. Во время одного из заседаний Вышинский обратился за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства. Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.



Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выражал серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. После очередного продления срока содержания Вышинского под стражей Дезир выразил разочарование в связи с позицией Украины и призвал освободить журналиста. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.

