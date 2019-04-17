Обнаружен действенный способ подавления тяги к табаку

Эксперты из Американской психологической ассоциации придумали, как облегчить отказ от сигарет, пишет "Российская газета". Оказывается, вдыхание приятных запахов способно купировать желание закурить. Этот подход опробовали в ходе эксперимента, в котором приняли участие 232 курильщика 18-55 лет.



На момент проведения исследования добровольцы не пытались бросить курить и не использовали каких-либо заменителей вроде никотиновой жвачки или электронных сигарет. Добровольцев попросили отказаться от сигарет за 8 часов до начала эксперимента. Однако с собой разрешалось взять зажигалку и сигареты.



В исследовательской лаборатории курильщикам дали вдохнуть приятные ароматы (шоколад, яблоко, мята, лимон, ваниль) и один неприятный химический, а также привычный запах табака. Далее каждый зажег свою сигарету, держал ее в руках, но не курил. При этом требовалось оценить свое желание покурить по шкале от 1 до 100. Оказалось, после вдыхания приятных ароматов желание закурить ослабевало.

