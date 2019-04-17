НБУ ищет новых управляющих активами для 16-ти банков

Национальный банк Украины (НБУ) ищет новых управляющих активами 16-ти банков, активы которых находятся под его контролем, и готов обеспечить прозрачный конкурный отбор, сообщается еа старинце НБУ в соцсети Facebook.



Как указано в сообщении, ликвидация этих 16 банков начата до сентября 2012 года, то есть до закрепления функций по выведению банков с рынка за Фондом гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ)



Балансовая стоимость их активов составляет около 11 млрд грн.



По закону, если на момент окончания срока ликвидации остались непроданными активы этих банков, ликвидатор передает их в управление определенному Нацбанком юридическому лицу - управляющему.



Управляющим может быть юридическое лицо, которое осуществляет профессиональную деятельность по предоставлению аудиторских, юридических, консалтинговых или финансовых услуг, не менее трех лет ведет безубыточную деятельность и не имеет задолженности перед бюджетом.



НБУ будет определять управляющего по результатам прозрачного конкурса, условиями которого являются: срок деятельности и деловая репутация; наличие квалифицированных специалистов, имеющих опыт работы по управлению активами; отсутствие конфликта интересов с банком и НБУ; наличие соответствующего технического обеспечения и условий работы с документами (помещение для хранения документов, достаточность ресурсов и т.д.).



Также сообщается, что конкурс будет проводиться через электронную систему коммерческих закупок Rialto, созданную по принципу ProZorro, с победителями НБУ заключит договор о передаче в управление непроданных активов банков.



Согласно данным НБУ на сайте, в перечень банков, активы которых переданы в управление юридическим лицам, входит 16 банков: "Аллонж", Европейский банк развития и сбережений, "Европейский", "Национальный стандарт", Банк регионального развития, Украинский промышленный банк, "Земельный банк", Трансбанк, "Восточно-Европейский банк", "БИГ Энергия", "Украина", Соцком Банк, "Днистер", "Синтез", "Владимирский", Инновационно-промышленный банк.

