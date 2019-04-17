СБУ задержала семерых членов российской ДРГ - Грицак

Служба безопасности Украины прекратила деятельность диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) из РФ и задержала семерых ее участников, сообщил глава СБУ Василий Грицак. "СБУ прекратила деятельность диверсионно-разведывательной террористической группы РФ в составе 7 человек. Они задержаны и арестованы", - сообщил В.Грицак на брифинге в Киеве в среду.



Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос, в свою очередь, сообщил, что задержанные - двое граждан РФ, кадровых офицеров военной разведки РФ, и пятеро граждан Украины, оказывающих им содействие. Еще один, шестой гражданин Украины, задержан утром в среду.



"Задержанные причастны к покушению на убийство сотрудника разведчики Минобороны Украины в Голосеевском районе Киева в апреле 2019 года", - рассказал он.



В.Грицак также рассказал, что участники ДРГ готовили ряд преступлений на территории стран Европейского Союза.



"На этот момент я хочу сказать, что мы не информировали наших коллег из ЕС о противоправной деятельности представителей российских спецслужб, которую они вели на территории Украины, Европы и Евросоюза. Но в рамках уголовного производства при помощи соответствующих правовых механизмов мы обязательно будем взаимодействовать и проверять... материалы", - сказал он.