Трое россиян предлагали взятку пограничникам, чтобы попасть в Украину

Сотрудники Государственной пограничной службы помешали трем россиянам попасть в Украину с помощью взяток, сообщает пресс-служба ведомства.



Так, в пункте пропуска Жуляны правоохранители задержали 22-летнюю гражданку России.



"В ходе мероприятий пограничного контроля женщине было отказано в пропуске через государственную границу, между тем россиянка попыталась "договориться" о пересмотре решения должностного лица и предложила офицеру Отдельного контрольно-пропускного пункта Киев неправомерное денежное вознаграждение в размере 600 евро", - говорится в сообщении.



Кроме того, сотрудники внутренней и собственной безопасности по Луцкому пограничному отряду зафиксировали попытку дачи неправомерного денежного вознаграждения в размере 7,5 тыс. российских рублей гражданином Беларуси в пункте пропуска Доманово.



"Предлагая взятку, мужчина планировал "решить" вопрос с пограничником о пропуске на территорию Украины двух граждан России, которым было отказано во въезде из-за неподтверждения цели своего пребывания в нашей стране", - заявили пограничники.



Все лица, которые предлагали взятки, задержаны.

