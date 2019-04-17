Звезда «Игры престолов» рассказала о желании покончить с собой

Британская актриса Софи Тернер, известная по роли Сансы Старк в сериале «Игра престолов», рассказала, что раньше часто думала о самоубийстве. Об этом сообщает Daily Star.



По словам Тернер, с депрессией она боролась в 2013 году, тогда ее беспокоили негативные отзывы зрителей. Люди комментировали актерскую игру и внешность актрисы, заставляя ее сомневаться в себе. «Вы видите десять хороших комментариев и игнорируете их, потом один негативный комментарий — и он вас просто уничтожает», — говорит Тернер.



Актриса с трудом вставала с постели и выходила из дома, однако не признавала, что страдает от депрессии. Сейчас звезда «Игры престолов», находясь на лечении и принимая лекарства, утверждает, что любит себя, пишет издание.



Стать увереннее в себе Тернер также помог ее жених — бывший участник группы Jonas Brothers Джо Джонас. Пара начала встречаться в 2016 году и планирует пожениться летом во Франции.

