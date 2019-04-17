Экс-нардеп заявил в суде, что Сытник получал взятки – СМИ

Бывший народный депутат, руководитель компании "Энергомережа" Дмитрий Крючков, которому суд избирает меру пресечения, заявил, что директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник получал взятки от "Энергомережи", сообщает интернет-издание LB.ua из зала суда.



"Господин Сытник действительно от нас получал 0,5 млн долл.,... за содействие в следствии", - сказал Д.Крючков на заседании Соломенскогого районного суда г.Киева в среду.



Он добавил, что дело в отношении А.Сытника за получение взятки и превышение полномочий было открыто. "Оно древнее, оно существует. Знает о ней Луценко (генеральный прокурор Украины Юрий Луценко – ИФ)? Думаю, что знает", - сказал экс-нардеп.



Кроме того, Д.Крючков считает, что дело в отношении него открыто по поручению президента Украины Петра Порошенко. По его словам, экс-генпрокурор Виктор Шокин отказался открыть дело, а руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий начал уголовное расследование. Он назвал обвинения НАБУ абсурдными и "продуктом творчества прокуроров".



Также Д.Крючков сообщил, что "Энергомережа" поставляла электроэнергию законно.



Как сообщалось, журналисты-расследователи телепрограммы "Схемы: коррупция в деталях – RFERL" утверждали, что экс-нардеп Д.Крючков через руководимую им компанию "Энергомережа" в 2015 году организовывал схемы выведения средств из государственных энергоснабжающих компаний (облэнерго) в интересах, в частности, бизнесменов Игоря и Григория Суркисов, а также народного депутата из фракции "Блок Петра Порошенко" Игоря Кононенко.



Д.Крючков подозревается в нанесении ущерба государству на сумму свыше 346 млн грн (ч.5 ст. 191 и ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст.364 Уголовного кодекса Украины).



Он был задержан в Германии 14 июля 2018 года, но вскоре выпущен под залог. Однако впоследствии Д.Крючков согласился на процедуру экстрадиции и вновь подвергся тюремному заключению. НАБУ сообщило о подготовке пакета документов, необходимых для экстрадиции подозреваемого в Украину.



Заместитель генпрокурора Евгений Енин 29 марта 2019 года сообщил агентству "Интерфакс-Украина", что Генеральная прокуратура направила запрос в Германию на экстрадицию Д.Крючкова.



15 апреля детективы НАБУ в международном аэропорту "Борисполь" (Киев) задержали экстрадированного в Украину из Германии Д.Крючкова.



17 апреля Соломенский районный суд г.Киева начал рассмотрение вопроса об избрании меры пресечения Д.Крючкову



Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) будут настаивать на содержании подозреваемого под стражей с альтернативой залога в размере 346,22 млн грн.

