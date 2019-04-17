Геннадий Лапицкий: "Владельцем земли должна быть община"

Голова села часто поводить себе з громадою як феодал чи володар. Не дбає про свою громаду, а тільки дивиться на нею, як на свої володіння. Такі володарі відходять в небуття. Завдяки процесу децентралізації, на їх місце прийдуть господарники із мисленням сучасного менеджера,- переконаний Геннадій Лапіцький, фермер із Володарки на Київщині.- Децентралізація повністю перезавантажує громади.



Які повноваження варто передати громадам?



Окрім повноважень, ще необхідно отримати наповнений бюджет й можливість витрачати його на потреби громади. Тому зросте зацікавленість у тому, щоб було якомога більше підприємців. А це формування середнього класу. Має бути вільне підприємництво і свобода розвитку територій, а не корупція і рейдерство.



Який шлях розвитку найбільш ефективний в баченні Геннадія Лапіцького для Володарської громади?



Нам не потрібно дробити район на якісь феодальні володіння, а зберегти його з усіма селами й утворити Володарське ОТГ. Місцевим громадам потрібно надати максимальну кількість повноважень. Для цього має бути повністю перезавантажена вся системи державної вертикалі. Також потрібні суттєві скорочення державного апарату й прихід у структуру молодих фахівців.



Яким чином на розвиток громад вплине відкриття ринку землі?



Ринок землі у нас був ще 100 років тому. А потім все перетворили в колгоспи і по сей день багатьох людям вигідна така ситуація. Знищили середній клас, думаючих і вільних людей. Це найголовніша цінність України. Не земля, не газ чи бурштин, а люди. Тому нам потрібно найшвидше дати людям можливість відчути себе господарями і власниками. Ринок землі треба було відкривати ще 10 років тому. У нас склалась ситуація, коли в землі нема господаря. А нема господаря, то ніхто й не буде вкладати у землю. Будуть поводитись з нею, як земельні бандити - сіяти соняшник по соняшнику 10 разів підряд і відправляти зерно на експорт, а не запроваджувати переробку й, таким чином, розвивати власну економіку й створювати робочі місця у громаді.



Які мають бути ключові умови для відкриття ринку землі?



По перше, це встановлення ринкової вартості землі. Це захистить простих людей, власників паїв, від продажу за безцінок та від рейдерів і земельних бандитів. По друге, має бути створений земельний банк. І саме він мав би скуповувати за високу ринкову ціну в людей їхні паї, якщо вони хочуть їх продати. Далі проводити земельні аукціони й продавати ділянки тим, хто хоче купити. Тобто, земельний банк має стати державним регулятором обігу земель сільськогосподарського призначення. Таким собі арбітром, що діє за чітко визначеними правилами. Для фермерів це має бути платформа, де можна швидко знайти інформацію щодо доступних для придбання чи отримання у користування ділянок. Всі процедури мають бути чіткі і прозорі. Максимально захищені від корупції. До земельного банку також мали б увійти невитребувані паї чи не передані у спадок після смерті власника.



Чи можна фермерів вважати володарями землі у громадах?



Ну ось я - фермер, але який Геннадій Лапіцький володар Володарки? У мене в обробітку 6,5 тисяч гектарів землі, але це паї людей у 6 селах. Це вони володарі Володарки, їм належить земля - основний капітал. Нещодавно 500 гектар паїв люди забрали. Розірвали договір зі мною, бо хочуть господарювати самі. Здавалось, що я, як агровиробник, втратив, але я такі кроки селян тільки вітаю. Це чудово, коли молода людина повертається в село, бере до купи паї батьків, діда, баби. Сформовує 30-40 гектар й починає господарювати. Таким людям треба створити всі умови й всіма силами розвивати народження нових фермерів. Щоб у нас якомога більше було заможних людей, формувався клас не земельних феодалів чи рейлерів і корупціонерів, а середній клас. І в цьому мають бути зацікавлені ті ж громади на місцях. Успішний фермер, який платить податки до місцевого бюджету - це можливість для розвитку громади.





Геннадій Лапіцький, фермер, в обробітку якого паї людей у шести селах Володарського району.



Господарює на своїй землі, де й народився і нині живе.



Побудував елеватор, який працює на альтернативній енергетиці.



Створив ТОВ «Сільгосптехніка Нова» із сучасним парком сільгосптехніки.



Взяв у свій парк на повне безкоштовне обслуговування всі шкільні автобуси Володарки.



Працювати почав одразу після закінчення школи.



Пройшов шлях від підсобника на будівництві до заступника директора Усть-Кутської нафтобази в Іркутській області.



Закінчив індустріальний інститут.



Повернувся на Україну у 1987 році.



З того часу працював на різних посадах у Володарці.



У 2000 році працював заступником начальника транспортного управління Державного Управління Справами.



Згодом зайнявся агробізнесом. Створив майже 50 робочих місць, оновив об'єкти місцевої інфраструктури.



Мають з дружиною двох дітей і онуку.

