Украина вышла из военного соглашения в рамках СНГ

Правительство Украины вышло из военного соглашения в рамках СНГ, передает УНН.



Кабмин приостановил действие "Соглашения организации работ по межгосударственной стандартизации вооружения и военной техники".



Отметим, что соглашение действовало с 1995 года, а изменения в него с 2001 года.



Как сообщал УНН, Украина не будет участвовать в заседании Совета министров иностранных дел государств СНГ.



Как сообщал УНН, Киев еще не сообщал Исполком СНГ о решении выйти из трех экономических соглашений.



Как отмечается, соглашение о межгосударственном обмене экономической информацией, заключенное 26 июня 1992 в Минске, и соглашение об обмене информацией в области внешнеэкономической деятельности, заключенное 24 сентября 1993 в Москве, предусматривали налаживание обмена между странами-участниками СНГ актуальной экономической информацией и статистическими показателями социально-экономического положения в странах, инициированных правительствами стран экономических преобразований, международной торговли и прочее.

