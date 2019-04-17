Супрун раскритиковала систему здравоохранения США

Система здравоохранения в США имеет свои недостатки, в частности, неэффективное распределение расходов, при этом опыт работы отдельных клиник может быть полезным для украинских медицинских учреждений. Об этом в Facebook написала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.



"США тратят огромные деньги на свою систему здравоохранения. Но из-за неэффективного распределения расходов американцы существенно доплачивают за медицинскую помощь. Поэтому для трансформации система здравоохранения Штатов - неудачный кейс. В то же время там есть очень успешные примеры неприбыльных и коммунальных клиник, в которых можно многое взять украинским медучреждениям ", - написала Супрун.



Она сослалась на опыт клиник Mейо и Кливленда.



"Клиника Мэйо была основана в 1864 году в городе Рочестер, штат Миннесота. Сейчас представительства клиники есть в Аризоне и Калифорнии. Там работают около 4500 врачей и ученых и более 58 000 административных работников и поддержки. Активы клиники оцениваются в 16 млрд долларов США", - отметила Супрун.



По ее словам, клиника Мейо развивалась с нуля, ее стратегия - не захватить рынок, а построить принципиально новую модель больницы, где медицинские услуги сосредоточены вокруг пациента.



"Клиника Мейо получает деньги за свои услуги по программам страхования. Впрочем, расходы клиники пока превышают доходы, а предоставление услуг устроено так, чтобы не делать лишнего и заставить врачей прописывать только необходимое, а не "раскручивать" пациента на анализы, обследования и процедуры. В то же время для штата, который оплачивает услуги клиники для своих жителей, она установила высокие и нерыночные цены на свои услуги. Например, МРТ колена стоит вдвое больше, чем в других клиниках. Менеджмент Мейо объясняет это тем, что они не выходят в ноль в конце года, и нечем платить зарплаты", - написала Супрун.



Также она рассказала о Кливлендской клиники в Огайо.



"Это некоммерческий медицинский научный центр, который находится в собственности фонда. Под названием Кливлендская клиника, там работают кампус больницы, 10 региональных больниц и 19 центров семейной медицины в штатах Огайо, Флориде и Невада. Фонд составляет 12 млрд долларов. Годовой оборот клиники составляет более 8 млрд долларов, а прибыль составляет 330 млн. Доходы последние годы уменьшаются через большие расходы на лекарства и меньшие взносы. Кливлендская клиника всегда входит в четверку лидеров медицинских услуг США за качеством предоставляемых услуг.



По словам Супрун, клиника финансирует собственные медицинские исследования и готовит специалистов.



"Кливлендская клиника относится к вторичному звену и предоставляет услуги по кардиологии, урологии, психиатрии, гастроэнтерологии и др. Услуги не безвозмездные - расходы пациентов компенсируют или страховые фонды, или можно оплатить лечение за свои деньги. Выплаты самих пациентов составляют лишь 3% от поступлений. В 2017 году тогдашний руководитель клиники назвал 3 способа уменьшения расходов на медицину в США в целом: уменьшение заболеваемости, объединение клиник для уменьшения расходов на поддержку и внедрение телемедицины", - написала Супрун.



Она подчеркнула, что эти два медицинских учреждения объединяют высокие стандарты качества, стремление вылечить пациента, а не заработать на нем.



"Рассказываем об этих примеры не для того, чтобы позавидовать американцам. Они должны мотивировать задать себе очень высокую планку того, что мы хотим видеть в Украине. Но не прекращать работать. Ведь постепенно у нас появляется все больше возможностей, чтобы развивать свои медучреждения также. Это, в частности, автономизация - процесс преобразования коммунального медучреждения на некоммерческое предприятие", - заявила Супрун.

