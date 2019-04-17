Гройсман заявил об увеличении зарплат военным

Правительству удалось в 1,6 раза увеличить уровень заработной платы военнослужащим Вооруженных сил Украины. Об этом премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, представляя на заседании правительства отчет работы Кабмина за три года, передает Укринформ.



"Особое внимание уделяем поддержке наших военных. В 1,6 раза увеличена зарплата бойцам ВСУ. Более 5000 квартир предоставлено нацгвардейцам, спасателям, пограничникам и воинам Вооруженных сил", - сказал Гройсман.



По его словам, впервые в 2018 выделено 1,6 миллиардов гривен на жилье работникам Национальной полиции и ГСЧС.



В целом, отметил премьер-министр, правительству за три года удалось выполнить главные задачи: остановить экономическое падение и начать восстанавливать экономику, делать "капитальный ремонт" страны, обеспечить повышение качества жизни украинцев.

