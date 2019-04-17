Британия продлит санкции против России после Brexit - СМИ

Правительство Великобритании разработало законопроект, который позволит Лондону и после Brexit продолжать санкции против России, которые сейчас реализуются в рамках Евросоюза. Об этом пишет DW.



Цель законопроекта - "мотивировать Россию к прекращению действий по дестабилизации Украины", говорится в пояснительном меморандуме для британского парламента, обнародованном в среду, 17 апреля, на сайте правительства в Лондоне.



В документе указывается, что подготовленные правительством меры по сути лишь заменят те, которые сейчас действуют в рамках законодательства Евросоюза. Однако на самом деле они содержат ряд серьезных отличий.



К примеру, правительство в Лондоне предлагает ввести уголовную ответственность за нарушение санкционного режима с Россией и, в частности, наказывать за нарушение торговых санкций штрафом или лишением свободы на срок до 10 лет.



При этом законопроект предусматривает возможность секретного внесения в санкционный список конкретных лиц, если это требуется "в интересах национальной безопасности или международных отношений". Законодательство ЕС такой возможности не предусматривает.

