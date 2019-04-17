Роналду впервые за пять лет остался без полуфинала Лиги чемпионов

Туринский «Ювентус», за который выступает нападающий Криштиану Роналду, вылетел в 1/4 финала Лиги чемпионов.



Команду из текущего розыгрыша турнира выбил голландский «Аякс» (1:1; 1;2). До этого Роналду в составе мадридского «Реала» выигрывал Лигу чемпионов в 2014, 2016, 2017 и 2018 годах. В 2015-м форвард вместе со сливочными дошел до полуфинала турнира.



В 1/8 финала «Аякс» выбил из розыгрыша Лиги чемпионов «Реал» (1:2; 4:1).



Кроме голландцев в полуфинале Лиги чемпионов сыграет испанская «Барселона», обыгравшая в 1/4 турнира английский «Манчестер Юнайтед» (1:0; 3:0). Еще два полуфиналиста турнира определятся 17 апреля: португальский «Порту» примет английский «Ливерпуль», а «Манчестер Сити» встретится с «Тоттенхэмом».



Финал Лиги чемпионов пройдет 1 июня в Мадриде на стадионе «Метрополитано».

