Суд в Москве продлил арест украинским морякам

Лефортовский суд в Москве продлил арест военнопленным украинским морякам. Оглашение приговора вживуютранслирует телеканал "Прямой". "В отношении Цибизова Сергея Анатольевича - на три месяца ноль суток, а всего на семь месяцев и 29 суток, то есть до 24 июля 2019 года", - зачитали решение в зале суда.



Идентичные решения приняты также в отношении Романа Мокряка, Андрея Опрыско и Евгения Семидоцкого.



Как сообщал Укринформ, 17 апреля в Лефортовском районном суде Москвы проходят заседания о продлении сроков содержания под стражей 24 военнопленных украинских моряков.



25 ноября 2018 года российские пограничники у берегов аннексированного Крыма обстреляли и захватили три корабля Военно-морских сил Украины: катера «Бердянск», «Никополь» и буксир «Яны Капу», направлявшихся из Одессы в Мариуполь, а также их экипажи. В плен попали 24 украинца, трое из них были ранены.



Подконтрольный России «суд» в оккупированном Крыму арестовал всех задержанных украинских военных по обвинению в якобы незаконном пересечении границы. Сейчас они содержатся в СИЗО в Москве.



24 января 2019 года Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой официально требует от России обращаться с захваченными в районе Керченского пролива украинскими военными моряками в соответствии с Женевской конвенцией о военнопленных.



