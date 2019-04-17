У Порошенко хотят отказаться от сцены во время дебатов

В штабе кандидата в президенты Петра Порошенко настаивают на отказе от выступления на сцене во время дебатов на НСК "Олимпийский". Об этом сообщил советник Президента Украины Олег Медведев во время брифинга, передает корреспондент УНН.



"С нашей точки зрения, сцены вообще не должно быть... Если одна сцена, то может быть и вторая, но лучше, если мы договоримся, что сцены на стадионе не будет, поскольку для того, чтобы провести дебаты, кандидатам не обязательно залезать на сцену", - отметил Медведев.



По его словам, сцена ассоциируется с концертом, но пока на повестке дня стоят очень серьезные вопросы, которые станут вызовом для будущего главы государства, поэтому не стоит превращать дебаты в шоу и лишать их содержания. При этом он отметил, что во время дебатов следует применить отдельную рассадку сторонников кандидатов.



Напомним, ранее в штабе кандидата в президенты Украины Петра Порошенко, который сейчас явлеется действующим Главой государства, анонсировали дебаты Порошенко с его оппонентом Владимиром Зеленским на НСК "Олимпийский" в пятницу, 19 апреля, в 19:00.



Представитель штаба кандидата в президенты Владимира Зеленского Дмитрий Разумков сообщил, что идея продавать билеты на дебаты действительно была, средства планировали направить на благотворительность, но это запрещает закон.

