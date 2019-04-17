Восстановление Нотр-Дама может занять 15 лет - эксперт

Французский архитектор Пьерлуиджи Периколо, который ранее занимался реставрацией базилики в Нанте, уверен, что на восстановление пострадавшего от пожара Нотр-Дама может уйти не менее 15 лет, сообщает Associated Press.



"Не менее чем 15 лет", - заявил он французскому журналу Inrocks в среду, отвечая на вопрос о сроках восстановления Нотр-Дама после пожара.



"Это колоссальная работа", - добавил П.Периколо, который ранее работал над восстановлением базилики святого Донатьена и святого Рогатьена после пожара во французском Нанте.



По словам архитектора, на одну только проверку стабильности конструкции собора может уйти от двух до пяти лет.



"Это основной шаг, и он очень сложен... То, что пожар закончился, не означает, что здание спасено. Состояние камня может ухудшаться после того, как подверглось воздействию высоких температур, и может измениться его минералогический состав", - пояснил П.Периколо свои слова для "Франс-энфо".



Ранее агентство Associated Press со ссылкой на настоятеля Нотр-Дама Патрика Шове сообщило, что Собор Парижской Богоматери может закрыть свои двери для посетителей на шесть лет после пожара.



При этом днем ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что намерен восстановить собор всего за пять лет.



Пожертвования на восстановление Нотр-Дама достигли примерно 900 млн евро менее, чем за два дня.



Сильный пожар произошел в Соборе Парижской Богоматери в понедельник, 15 апреля. Пожар начался на строительных лесах, возведенных над крышей собора в связи с реставрацией. Собору нанесён значительный ущерб: обрушились шпиль здания и крыша.

