Порошенко против смены правил парламентских выборов перед их проведением

Президент Украины Петр Порошенко полагает, что менять правила парламентских выборов за полгода до их начала рискованно.



"Сегодня, когда приближаются выборы, и будет кто-то пытаться менее чем за полгода до выборов изменить стандарты выборов, рискованно. Текст закона о выборах парламент должен очень внимательно посмотреть, конечный вариант, поскольку я не могу допустить, чтобы там были признаки сепаратизма или федерализма, чтобы у нас появились Хмельницкая или Галицкая партии, Донецкая партия, Одесская партия с абсолютно разными интересами", - сказал П.Порошенко во время дискуссии с представителями общественных организаций в среду в Киеве.



По мнению президента, намного более реалистично предложить парламенту, чтобы закон об открытых списках работал со следующих парламентских выборов.



"Если мы хотим выти на результат, надо искать на компромисс, если мы будем пытаться продавить – это закончиться ничем", - подчеркнул П.Порошенко.



Он напомнил, что фракция "Блок Петра Порошенко" поддержала проект Избирательного кодекса во время первого чтения.



7 ноября 2017 года Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №3112-1 "Проект Избирательного кодекса Украины" авторства группы народных депутатов во главе со спикером парламента А.Парубием.



Документ предусматривает систему региональных открытых списков на выборах народных депутатов.



Кроме того, законопроект предусматривает 4% проходной барьер в парламент.



Очередные выборы в Верховную Раду должны пройти осенью 2019 года.

