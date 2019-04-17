МВД ожидает до 60 тысяч зрителей на дебатах на "Олимпийском"

На предвыборных дебатах между кандидатами в президенты Петром Порошенко и Владимиром Зеленским на НСК "Олимпийском" будут присутствовать около 60 тысяч человек. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков во время брифинга, передает корреспондент УНН.



"МВД уже несколько дней работает над тем, чтобы обеспечить безопасность этих дебатов. Мы имеем базовые предложения и договоренности с каждым из штабов. Вместе с тем, мы ожидаем на эти дебаты до 60 тысяч человек, граждан Украины, которые придут послушать и поддержать своих кандидатов", - отметил министр.



По его словам, фан-зона будет полностью заполнена зрителями во время дебатов, а правоохранители сейчас думают над тем, как обеспечить безопасность зрителей.



При этом он добавил, что правоохранители будут осуществлять досмотр вещей и прохождение через рамки.

