Президент Эквадора заявляет, что Ассанж встречался в посольстве с хакерами

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж неоднократно встречался с разными хакерами во время пребывания в посольстве Эквадора в Лондоне.



Об этом заявил президент Эквадора Ленин Морено во время выступления в Вашингтоне, сообщает The Irish Times.



"Ленин Морено сказал, что Ассанж дал им (хакерам - ред.) указания, как распространять информацию по вопросам, важным как для него, так и для тех, кто финансирует его", - говорится в сообщении.



В частности, Морено заявил, что программист из Швеции Ола Бини был в числе хакеров, которые неоднократно встречались с Ассанжем в посольстве.



Бини жил в эквадорской столице Кито и был задержан на прошлой неделе всего через несколько часов после того, как Морено заявил, что страна больше не будет предоставлять Ассанжу политическое убежище.



По словам Морено, Бини взломал мобильные телефоны и аккаунты, принадлежащие частным лицам и правительству Эквадора.



Ранее глава Эквадора заявлял, что Ассанж неоднократно нарушал условия своего убежища в посольстве в Лондоне и пытался использовать его для шпионажа.



Как сообщалось, 11 апреля в Лондоне задержали основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа - посол Эквадора пригласил британскую полицию в посольство, где его задержали с применением силы. В свою очередь власти Эквадора отменили решение о выдаче основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу гражданства страны.

