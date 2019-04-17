Путин заявил, что в его графике нет встречи в "нормандском формате"

Президент РФ Владимир Путин заявил, что ему неизвестно о новой встрече в так называемом "нормандском формате", о которой заявлял лидер Украины Петр Порошенко.



"Мне об этом ничего неизвестно. С нами это никто не обсуждал", - сказал В.Путин журналистам после заявления по итогам российско-таджикских переговоров, отвечая на вопрос, собирается ли он принять участие в такой встрече.



В.Путин отметил, что такой встречи в его рабочем графике нет.



Ранее президент Украины Петр Порошенко не исключил встречу лидеров "нормандской четверки" (Германии, Франции, Украины, России) в июне во время празднования памятной даты высадки участников антигитлеровской коалиции в Нормандии.

