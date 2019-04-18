Украинцы ждут от нового президента снижения тарифов

Украинцы поделились своими ожидают от нового президента в первые 100 дней его деятельности. Среди основных: снижение тарифов на коммунальные услуги, подача в парламент законопроектов о снятии неприкосновенности с нардепов, судей и главы государства, а также расследование самых резонансных коррупционных преступлений. Таковы результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии. Опрос опубликован 16 апреля.

На вопрос "Что из перечисленного в карточке Вы хотели бы, чтобы следующий президент сделал в свои первые 100 дней? Выберите не более 3-х ответов", ответы респондентов распределились следующим образом (в целом по Украине):



снизить тарифы на коммунальные услуги - 39,1%;



подать в парламент законопроекты о снятии неприкосновенности с депутатов, судей и президента – 35,5%;



начать либо ускорить расследование наиболее резонансных коррупционных преступлений – 32,4%.



Ожидают от нового главы Украины начала переговоров с Россией 23,3% респондентов, снижения зарплаты топ-чиновникам – 18,4%; начала переговоров с Евросоюзом и США по Донбассу и Крыму – 16,4%.



Среди ожиданий – ускорение расследования преступлений против Майдана (9,4%), инициирование изменения системы парламентских выборов - отмена мажоритарных выборов и переход к пропорциональной системе с открытыми списками (8%); выставить на продажу помещения, машины и другие активы Государственного управления делами, которое занимается обеспечением президента (5,5%); инициирование перезапуска антикоррупционных органов (НАБУ, САП) - 5,2%. Кроме того, украинцы рассчитывают на арест российских активов в Украине (4,6%), внесение в парламент законопроекта о референдумах в Украине (4,2%), начало переговоров о вступлении в ЕС (3,3%). 15% опрошенных указали "другое", 6,3% - затруднились с ответом, 0,4% отказались отвечать.



Всеукраинский опрос общественного мнения КМИС проводился с 9 по 14 апреля. Методом личного интервью опрошено 2004 респондента, проживающие в 129 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) для населения Украины старше 18 лет. В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинской властью. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3% для показателей близких к 50%.



Напомним, во втором туре выборов шоумена Владимира Зеленского готовы поддержать 72,2% украинцев среди тех, кто собирается голосовать, а действующего президента Петра Порошенко – 25,4%.

