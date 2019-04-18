Луценко не намерен уходить в отставку после выборов

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что после выборов президента не собирается писать заявление об отставке.



"По закону генпрокурор не слагает полномочия после избрания нового президента. Но президент может инициировать мою отставку. И если парламент поддержит, он может внести новую кандидатуру. Я считаю, что Генпрокуратура сейчас работает эффективнее, чем когда-либо. Но за кресло, конечно, не держусь. К такому испытанию готов. Последний раз за мою отставку проголосовали 38 депутатов", - заявил Луценко в интервью изданию "theБабель" .



Он также сообщил, что решил остаться "работать генпрокурором Украины" и не будет писать заявление об отставке, даже если на выборах победит не действующий президент Петр Порошенко.



Луценко отметил, что ознакомился с планами команды кандидата в президенты Владимира Зеленского по борьбе с коррупцией. "Считаю (их видение – ред.) совершенно дилетантским. Даже там, где они говорят умные вещи, нет системности. Неправильно передавать полномочия в таком важном органе, как ГПУ (Генпрокуратура - ред.), людям, которые не понимают, как обстоят дела в стране… Я точно знаю, что нужно делать для противодействия коррупции", - добавил Луценко в интервью, опубликованном в среду.

