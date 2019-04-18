Во Франции считают, что Россия должна занять подобающее место в ПАСЕ

Франция желает, чтобы РФ заняла подобающее место в Совете Европе, французское правительство использует свое влияние, чтобы РФ вернула право голоса, заявил руководитель группы по сотрудничеству Сената Франции с Советом Федерации, член комитета Сената Франции по финансам Жерар Лонге.



"Сенат Франции выражает свое пожелание, чтобы Россия заняла подобающее ей место в Совете Европы ", - сказал Лонге в ходе встречи с председателем комитета Совета Федерации по международным делам Константином Косачевым.



"Мы знаем, что французское правительство использует все свое влияние, чтобы Россия сохранила свое место и вновь обрела право голоса", - добавил он.

"Мы относимся к числу тех, кто считает, что Россия является очень важным действующим лицом и партнером в Европе ", - отметил Лонге.



Делегация РФ в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена права голоса и ряда значимых полномочий из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались. В ответ на это делегация РФ заявила об отказе работать на таких условиях. В 2016-2018 годах российская сторона не стала направлять необходимые для аккредитации делегаций на сессии документы. Свое решение Россия распространила и на 2019 год.



ПАСЕ на апрельской сессии большинством голосов приняла резолюцию, в которой впервые с момента кризиса призвала Россию сформировать свою делегацию, а также выплатить взнос в бюджет Совета Европы. В пятницу председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, комментируя документ Ассамблеи, заявила, что Россия не готова вернуться в эту структуру до принятия принципиальных решений, полумер здесь недостаточно.

