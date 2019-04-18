Суд в Киеве арестовал экс-депутата Рады Крючкова

Соломенский районный суд Киева арестовал с альтернативой внесения залога в размере более 260 тысяч долларов бывшего депутата Верховной рады Дмитрия Крючкова, сообщила в среду пресс-служа Национального антикоррупционного бюро Украины.



В понедельник пресс-служба НАБУ сообщила, что детективы задержали в киевском аэропорту экстрадированного из Германии бывшего депутата и главу правления компании "Энергосеть" Дмитрия Крючкова.



"Подозреваемому в нанесении ущерба государству на сумму свыше 346 миллионов гривен (около 12,9 миллиона долларов) председателю правления АО "ХК "Энергосеть" избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 7,01 миллиона гривен (около 262,3 тысячи долларов)", - говорится в сообщении НАБУ в Facebook.



По данным пресс-службы, таким образом суд частично удовлетворив ходатайство прокуроров, они настаивали на аресте с альтернативой залога в размере 346,2 миллиона гривен (около 12,9 миллиона долларов).



Ранее журналисты "Схем.Коррупция в деталях" обнародовали материал, в котором утверждают, что соратник и бизнес-партнер президента Украины Петра Порошенко Игорь Кононенко может быть причастен к хищениям в энергетической сфере на сумму более 50 миллионов долларов. Журналисты также обнародовали записи телефонных разговоров Кононенко с Крючковым. Согласно расследованию, Крючков через руководимую им компанию "Энергосеть" в 2015 году организовывал схемы выведения средств из государственных облэнерго в интересах, в частности, бизнесменов Игоря и Григория Суркисов, а также Кононенко.

