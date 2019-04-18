Перед вторым туром Порошенко потратил на рекламу вдвое больше Зеленского

Согласно промежуточным отчетам кандидатов в президенты, в течение 5 дней второго тура Петр Порошенко вложил в избирательную кампанию 100 млн гривен, а его оппонент Владимир Зеленский вдвое меньше - 44,6 млн. Об этом в среду, 17 апреля, сообщает общественное движение "ЧЕСНО".



Отмечается, что НАПК опубликовало промежуточные финансовые отчеты кандидатов о поступлениях и расходах с 7 по 13 апреля. Данные отчеты не являются исчерпывающими, ведь оба кандидата не подадут окончательные отчеты после выборов.



Так, Порошенко, как и в первом туре, финансирует свою избирательную кампанию самостоятельно. По данным отчетов, он вложил в кампанию еще 100 млн гривен. В движении сообщают, что с учетом первого тура, Порошенко потратил на кампанию уже более полумиллиарда гривен.



Кампания Зеленского во втором туре полностью финансировалась партией "Слуга народа". "Всего в период с 7 по 13 апреля партия пересказала в избирательный фонд Зеленского 45 млн гривен", - говорится в сообщении.



Сообщается, что за оба тура выборов Зеленский официально собрал примерно 147 млн гривен. В течение 5 дней кампании у Зеленского потратили практически все собранные деньги (осталось 8500 тыс. гривен). У Порошенко осталось 2,9 миллиона.



Среди расходов, оба кандидата оплатили по 16 млн гривен за телерекламу на ТРК "Украина". В общем, во втором туре Зеленский и Порошенко большинство денег отдают на телерекламу. Кроме того, Порошенко выплатил 540,17 тысяч гривен ГП "Национальный спортивный комплекс "Олимпийский" за ведение там предвыборной агитации.



Как отмечает издание, вероятно, это была оплата за мероприятие с его участием 14 апреля.



Сообщается, что о расходах между 19 и 31 марта, кандидаты, которые вышли ко II туру, будут отчитываться уже после выборов. В этих отчетах будет информация о расходах кандидатов от 14 до 21 апреля.

