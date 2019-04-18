The New York Times перепутала Нотр-Дам с Кельнским собором

Газета The New York Times в сообщении о пожаре в соборе Парижской Богоматери, опубликованном на странице в Facebook, ошибочно показала видео, начинавшееся с панорамы Кельнского собора. Об этом сообщает в среду радиостанция Deutschlandfunk.



Несоответствие заметил житель Кельна, который и обратил внимание газеты на ошибку. "Для нас, американцев, все соборы на одно лицо", - парировал один из пользователей.



Хоть оба собора построены в готическом стиле, их все же надо бы различать, иронизирует радиостанция. Некоторые пользователи разъяснили, что столь разрушительный пожар в Кельнском соборе практически невозможен, так как, в отличие от собора Нотр-Дам, его кровельная конструкция сделана не из дерева, а из стали.

