Тимошенко назвала возможного победителя выборов

Лидер партии "Батькивщина" убеждена, что кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский победит во втором туре выборов, призывает граждан не ссориться из-за политики. "Математика больших чисел уже говорит о том, что во втором туре победит Владимир Зеленский. Это объективная реальность. И надо уже думать, как с этим жить дальше.

Могу сказать, что намного ценнее, чем любые выборы президента – это сохранить нашу дружбу друг с другом, нашу любовь в семьях, между близкими людьми", - заявила Тимошенко в видеообращении, опубликованном в среду в Facebook.



Она также призвала граждан страны не ссориться друг с другом из-за политики. "Один кандидат пугает, что после выборов будет армагеддон. Второй кандидат говорит о том, что все будет зашибись. Не будет ни первого, ни второго. После 21 апреля наступит 22 апреля. Но отношения между людьми будут разрушены. Нам надо это прекращать. Нам надо вернуться с политической воны, прекратить этот политический передоз в нашей повседневной жизни", - сказала политик.



Выборы президента прошли на Украине 31 марта. Никто из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов. Второй тур пройдет 21 апреля. В нем примут участие президент Украины Петр Порошенко и лидер первого тура Владимир Зеленский. Согласно данным первого соцопроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" перед вторым туром выборов президента Украины, Зеленский набирает 61% голосов, рейтинг Порошенко при этом составляет 24%. Опубликованный через неделю опрос Киевского международного института социологии показывает, что Зеленского готовы поддержать около 72,2% жителей Украины, определившихся с выбором, Порошенко - около 25%.

