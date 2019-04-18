В КМИС объяснили, где Порошенко взял 40% рейтинга

Вечером 16 апреля президент Петр Порошенко в эфире телеканала "112 Украина" заявил, что его предвыборный рейтинг, согласно данным социологической группы КМИС, превышает 40%. К тому времени КМИС обнародовала только те результаты соцопроса, согласно которым, за Владимира Зеленского во втором туре президентских выборов собираются голосовать 72,2% избирателей. За Петра Порошенко - 25,4%.

В комментарии "Громадському" директор КМИС Антон Грушицкий сообщил, что президент Петр Порошенко говорил о результатах телефонного опроса, согласно которым у него заметна тенденция к росту рейтинга. "Это результаты телефонного опроса. Мы не планировали публиковать это исследование, но поскольку документ уже обнародован, то мы готовим точное объяснение", - отметил Антон Грушицкий.



По словам Грушицкого, цифры с телефонного опроса менее точные, чем исследования путем интервью, по которым между Петром Порошенко и Владимиром Зеленским разрыв в 47% голосов. "Как показали предварительные опросы до первого тура выборов, телефонные опросы являются неточными. Поскольку телефоны имеют более состоятельные люди, которые будут голосовать за Петра Порошенко. Минимальная погрешность телефонного опроса составляет 5-6%", - пояснил Грушицкий различия в цифрах телефонного исследования КМИС и рейтингов, полученных путем опроса.



Напомним, после разгромных для Петра Порошенко рейтингов спецпредставитель Курт Волкер заявил, что США никого не поддерживают.

