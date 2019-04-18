В ЦИК попросили штаб Зеленского подтвердить смещение времени дебатов на ТВ на час

В ЦИК попросили представителя кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского предоставить письменный ответ о том, выступает ли Зеленский против переноса времени проведения теледебатов на Общественном ТВ с 20:00 на 21:00. Об этом сказала на заседании ЦИК в среду член комиссии Татьяна Юзькова, пишет Интерфакс-Украина.



"Хочу еще раз обратиться к уважаемому уполномоченному кандидата на пост президента Украины господину Кальченко и попросить его в письменном виде на завтра до 10:00 предоставить ответ, выступает ли кандидат на пост президента господин Зеленский против переноса времени теледебатов, которые планируется провести на Общественном телевидении, с 20:00 на 21:00", - сказала Юзькова. Глава ЦИК Татьяна Слипачук уточнила, что речь идет о том, чтобы дебаты на "Общественном" были перенесены с периода 20:00-21:00 на 21:00-22:00 пятницы 19 апреля.



Она также проинформировала, что 18 апреля в 12:00 ЦИК проведет совещание для решения вопроса по обращению представителя штаба другого кандидата Петра Порошенко Руслана Князевича о внесении изменений в порядок проведения дебатов кандидатов в президенты, чтобы Петр Порошенко 19 апреля имел возможность побывать на дебатах и в студии Суспильного ТВ, и на НСК "Олимпийский". Слипачук подчеркнула, что этот вопрос будет решен в соответствии с законом, Конституцией и теми нормами, которые приняты непосредственно самой ЦИК.



Напомним, что в штабе Порошенко заявляли,что будут просить ЦИК сместить время старта дебатов. Но у Порошенко указывалось другое время переноса - на 22:00. Советник штаба Порошенко Олег Медведев пояснил, что изменения необходимо внести для того, чтобы изменить время проведения дебатов на "Общественном" так, чтобы президент мог присутствовать и на стадионе (в 19:00), и в студии ("Общественное" зафиксировало время на 20:00).



"Мы так думаем, что 19:00 поставлено специально с расчетом на то, что законопослушный президент и гражданин Порошенко должен к 20:00 поехать на "Общественное" и якобы из-за этого не сможет принять участие в 19:00", – сказал Медведев и предложил подвинуть время дебатов на "Общественном" "хотя бы на 22:00".

