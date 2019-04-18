ФСБ задержала сторонника "Хизб ут-Тахрир" на границе с Украиной

Крымчанин, подозреваемый в участии в деятельности международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" задержан на крымском участке российско-украинской границы, сообщает пресс-служба крымского управления ФСБ РФ.



"При пересечении российско-украинской границы в пункте пропуска "Армянск" задержан житель села Каменка Симферопольского района, который подозревается в участии в деятельности международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", - говорится в сообщении.



В отношении задержанного возбуждено уголовное дело за участие в деятельности террористической организации.



В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

