Сотрудники Нотр-Дам решили, что сигнализация сработала случайно

Работники собора Парижской Богоматери в течение 23 минут самостоятельно искали источник возгорания после того, как сработала пожарная сигнализация, сообщает BuzzFeed.



"Пожарная сигнализация впервые сработала в соборе Парижской Богоматери в 18:20 (по местному времени - ред.) в понедельник, но персонал собора 23 минуты, которые были критическими, искал источник возгорания и не смог найти причину", - говорится в сообщении.



Источник возгорания был обнаружен на верхнем этаже собора лишь после второго сигнала в 18:43.



По словам прокурора Парижа Реми Эйтза, люди были эвакуированы из здания собора после первого сигнала тревоги.



Органист собора Иоганн Везо в комментарии изданию Ouest-France рассказал, что после первого сигнала даже не чувствовал запаха дыма. Поэтому работники собора подумали, что пожарная сигнализация сработала ошибочно.

Напомним, 15 апреля в соборе Парижской Богоматери произошел сильный пожар, который продолжался более 12 часов. Зданию нанесен значительный ущерб: обрушился его шпиль, крыша, колонны в нефе и часы.



При пожаре пострадали двое полицейских и один пожарный, всего на месте происшествия работали почти 400 человек.



Как ранее сообщалось, сумма пожертвований, обещанных на восстановление собора Парижской Богоматери, пострадавшего от пожара, достигла одного миллиарда евро.

