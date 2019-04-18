Бойко призвал Порошенко и Зеленского озвучить план по миру в Донбассе

Лидер "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко считает, что прекращение конфликта на востоке Украины должно стать ключевым вопросом для нового президента страны, кандидаты на пост главы государства Владимир Зеленский и Петр Порошенко на дебатах должны представить план по достижению мира в Донбассе.



Он отметил, что на дебатах кандидатов в президенты хотел бы услышать ответы на ключевые вопросы, волнующие граждан Украины.



"Прекращение войны - это ключевой вопрос, который беспокоит людей. Они все хотят сегодня окончания конфликта. И это первый вопрос, на который должны ответить с конкретным планом кандидаты в президенты Украины", - заявил Бойко в эфире телеканала NewsOne в среду.



По его словам, у партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" есть план действий, который может вызывать споры, но поможет скорейшему урегулированию конфликта в Донбассе.

