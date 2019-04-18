Звезда "Игры престолов" Софи Тернер хотела убить себя

Актриса Софи Тернер, дебютирующая на телевидении в роли Сансы Старк в "Игре престолов", призналась, что хотела совершить самоубийство. Об этом сообщает Daily Mail.



Звезда дала откровенное интервью и рассказала о своей тяжелой депрессии и желании умереть. По словам актрисы, проблемы с психикой у нее появились в 17 лет, когда она уже несколько лет снималась в "Игре престолов". Тернер отмечает, что одной из главных причин появления депрессии стала жестка критика фанатов сериала.



Актриса говорит, что не выдерживала "лавины осуждающих комментариев" своей фигуры, прыщей на лице и других недостатков. Тернер подчеркивает, что она была подростком и "это было нормально".



Сперва звезда наносила много косметики и одевала утягивающее белье, в котором даже не могла дышать. А позже ситуация усугубилась, и она вообще начала отказываться выходить на улицу. В этот период актриса начала часто думать о самоубийстве.



Тернер помогли родители, вовремя отправив ее к врачу. Актриса утверждает, что сейчас чувствует себя отлично.





