В русском дубляже «Хеллбоя» Сталина превратили в Гитлера

Компания Megogo Distribution, занимающаяся прокатом «Хеллбоя» в России, заменила в фильме имя Иосифа Сталина на Адольфа Гитлера. Об этом сообщает сайт «Кинопоиск» во вторник, 16 апреля.



В одной из сцен главный герой вспоминает, как оставил Бабу-ягу без глаза после того, как она попыталась воскресить из мертвых советского вождя. Из русского дубляжа убрали Сталина, упомянув вместо него фюрера Третьего рейха. При этом в копии картины на оригинальном языке Сталина «запикали», оставив в субтитрах лишь лидера нацистской Германии.



Сайт обратился за комментарием в Megogo Distribution, однако там не стали объяснять, почему было решено заменить имена. Отмечается, что ранее прокатная компания сменила страну происхождения злодея из комедии Патрика Хьюза «Телохранитель киллера». В оригинальной версии говорилось, что персонаж Гари Олдмана родом из Белоруссии, однако в дубляже он стал уроженцем Боснии.





